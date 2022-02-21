Разработчик игр Game Mavericks привлек 15 млн рублей от инвестфонда My.Games

Российский разработчик игр Game Mavericks получит инвестиции в размере 15 млн рублей от My.Games Venture Capital (MGVC), инвестиционного подразделения My.Games, сообщила пресс-служба компании. В результате сделки MGVC приобрело миноритарную долю Game Mavericks с опционом на контроль.

Новосибирская студия Game Mavericks была создана в 2016 году и на данный момент состоит из 12 специалистов с опытом в игровой индустрии. Game Mavericks специализируется на разработке игр на Unity 3D. Компания успешно запустила ряд игр в жанрах транспортных симуляторов, симуляторов фермы и многих других. По собственным данным компании, всего студия разработала более 200 игр.

Среди наиболее успешных: Tank Battle 3D (порядка 5 млн загрузок), Russian Trucks (порядка 3 млн загрузок), Monster Truck Rally (около 4 млн загрузок), Sawmill Truck Driver (порядка 2 млн загрузок) и др. Сейчас студия работает над новой казуальной мобильной игрой в word-жанре с глубоким мета-геймплеем, обернутым в увлекательную нарративную историю.

Game Mavericks стала финалистом второго сезона Game Drive — совместной программы MGVC и Google. Программа Game Drive 2.0 была запущена в августе 2021 года. MGVC получило более 80 заявок на участие от команд из 15 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

В рамках акселератора было отобрано 10 финалистов, среди которых команды из Германии, Польши, Эстонии, Украины, Казахстана, Беларуси, Турции и России. Они приняли участие в закрытой конференции Game Drive Demo Day, где экспертов MGVC и Google предоставили им консультации по улучшению продуктов.

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