Разработчик игр Game Mavericks привлек 15 млн рублей от инвестфонда My.Games

Российский разработчик игр Game Mavericks получит инвестиции в размере 15 млн рублей от My.Games Venture Capital (MGVC), инвестиционного подразделения My.Games, сообщила пресс-служба компании. В результате сделки MGVC приобрело миноритарную долю Game Mavericks с опционом на контроль.
Новосибирская студия Game Mavericks была создана в 2016 году и на данный момент состоит из 12 специалистов с опытом в игровой индустрии. Game Mavericks специализируется на разработке игр на Unity 3D. Компания успешно запустила ряд игр в жанрах транспортных симуляторов, симуляторов фермы и многих других. По собственным данным компании, всего студия разработала более 200 игр.
Среди наиболее успешных: Tank Battle 3D (порядка 5 млн загрузок), Russian Trucks (порядка 3 млн загрузок), Monster Truck Rally (около 4 млн загрузок), Sawmill Truck Driver (порядка 2 млн загрузок) и др. Сейчас студия работает над новой казуальной мобильной игрой в word-жанре с глубоким мета-геймплеем, обернутым в увлекательную нарративную историю.
Game Mavericks стала финалистом второго сезона Game Drive — совместной программы MGVC и Google. Программа Game Drive 2.0 была запущена в августе 2021 года. MGVC получило более 80 заявок на участие от команд из 15 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
В рамках акселератора было отобрано 10 финалистов, среди которых команды из Германии, Польши, Эстонии, Украины, Казахстана, Беларуси, Турции и России. Они приняли участие в закрытой конференции Game Drive Demo Day, где экспертов MGVC и Google предоставили им консультации по улучшению продуктов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мошенники для дальнейшего обмана стали переводить деньги потенциальным жертвам
- 2 Сервис кикшеринга Urent привлек 2 млрд рублей от МТС и ВЭБа
- 3 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
- 4 Директор Spotify вложит $1 млрд в европейские стартапы
- 5 Блокчейн, геймдев и технологии для HR — дайджест главных сделок января
ВОЗМОЖНОСТИ
27 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022