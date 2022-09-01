Российские онлайн-платформы предложили оформить предзаказ на игры до их релиза

На «Авито», Ozon, Plati.ru появились предложения с помощью по покупке игр ушедших из России издателей. Среди них — The Last Of Us Part I от Sony, FIFA 23 от Electronic Arts и др.
Игру предлагают приобрести через турецкий PlayStation Store. При этом услуги таких продавцов обычно стоят примерно вдвое дороже программы для местных жителей, пишут «Известия».
Эксперты предупреждают, что россияне могут нарваться на мошенников, поэтому лучше выбрать другой способ покупки игры: купить их в том же турецком магазине самим через криптокошелек или дождаться, пока ритейл ввезет диски с программами по параллельному импорту.
Для тех, кто не против рискнуть, глава Центра экспертизы компании R-Vision Григорий Ревенко посоветова, передавать продавцам совершенно пустой аккаунт, но с уникальным паролем, который нигде раньше не использовался.
Серия Grand Theft Auto стала самой популярной компьютерной игрой детства у россиян. В топ также попали Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа». 93% респондентов заявили, что не будут запрещать своим детям играть в видеоигры.
Фото на обложке: Unsplash
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