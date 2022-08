Серия GTA стала самой популярной компьютерной игрой детства у россиян

Серия Grand Theft Auto стала самой популярной компьютерной игрой детства у россиян. В опросе VK Play участвовали только совершеннолетние респонденты. В их топ также попали Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа».

80% участников опроса VK Play в детстве или подростковом возрасте играли в видеоигры – каждый третий из них проводили за играми очень много времени, говорится в результатах опроса.

Топ игр детства россиян выглядит так:

Grand Theft Auto – 25% опрошенных;

Call of Duty – 16%;

Mortal Kombat, Need For Speed, «Как достать соседа» – 14%;

The Sims – 13%;

Warcraft – 12%.

Своими любимыми играми респонденты также назвали серию Heroes of Might and Magic, «Казаки», «Аллоды Онлайн». Каждый пятый опрошенный до сих пор играет в любимые игры детства.

93% участников исследования заявили, что не будут запрещать своим детям играть в видеоигры.

Фото на обложке: Miguel Lagoa / Shutterstock