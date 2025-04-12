Франшизы детских центров: актуальная подборка франшиз

По статистике, спрос на услуги детских развивающих центров в России растет, направление становится прибыльным бизнесом. На рынке представлен широкий выбор франшиз сетей игровых площадок с разными бюджетом и концепцией. Специалисты советуют при выборе партнера обращать внимание на размер инвестиций, условия договора, расчет окупаемости.

Что такое франшиза, и как она работает

Франшиза — это юридическое право открыть бизнес под маркой популярного бренда, использовать проверенные финансовые модели, фирменный стиль, рекламные материалы, получать партнерскую поддержку за отдельную плату. Сотрудничество с физическим лицом или предприятием осуществляется на основе договора. По франшизе работают предприятия общественного питания, салоны красоты и в том числе детские игровые центры.

Сотрудничество с брендом помогает запустить бизнес с нуля по утвержденной концепции, получить быструю окупаемость, сформированную ЦА. Однако договор подразумевает выполнение ряда обязательств и ограничений.

Принципы работы по франшизе:

Компания, запустившая прибыльный бизнес, может стать франчайзером. Это позволяет ей развить сеть филиалов, центров, стандартизировать и распространить финансовую модель. Бренд разрабатывает предложение для других предпринимателей. Часто вместе с торговым знаком франчайзер включает в договор о сотрудничестве готовый бизнес-план, маркетинговую стратегию, помощь в аренде и обустройстве точки, изучении технологии продаж, обслуживании клиентов, юридические консультации, базу поставщиков. Взамен компания-франчайзер получает от партнеров оплату паушального взноса, отчисления роялти. Популярный бренд вправе требовать от участника договора соответствия требований по начальным инвестициям, дизайну помещения, работе персонала. Условия сотрудничества по франшизе прописываются в договоре. После заключения соглашения и уплаты взносов предприниматели становятся партнерами фирмы-франчайзера. Они получают право на поддержку, привилегии торговой марки. Партнеры (франчайзи) несут ответственность за расходы на запуск бизнеса и функционирование отделения, отвечают за соблюдение требований бренда. Взаимные обязательства действуют весь срок договора. Франчайзер получает отчисления за использование бизнес-концепции, логотипа, технологий. Партнер может сократить период окупаемости бизнеса.

Во франшизу входят:

торговая марка (логотип, название, слоган);

брендбук (документ о ЦА, миссии и стратегии бренда);

финансовая модель;

набор стандартов обслуживания;

технологические нормативы, рецепты, инструкции;

операционное руководство;

обучение персонала;

техническая и юридическая поддержка;

маркетинговые материалы.

Как выбрать, у какой компании купить франшизу

После выбора направления деятельности и услуг для потребителей предпринимателю до подписания договора необходимо изучить предложения и спрос на рынке, работу конкурентов.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие параметры франшизы игровых центров:

Юридическую информацию о компании. Сведения о ней можно проверить на сайте ФНС либо с помощью онлайн-сервисов (дату основания, отсутствие задолженностей по налогам, срок реализации франчайзинговой бизнес-модели, позицию на рынке). Количество точек по франшизе. Число действующих и прибыльных проектов — один из важных критериев выбора компании. Наличие у франчайзера большого числа отделений в других регионах свидетельствует о рентабельности, окупаемости проекта. Отчисления по франшизе. Необходимо уточнить в условиях договора размер паушального взноса за присоединение к популярной сети. В соглашении могут быть роялти с фиксированной суммой либо рассчитываемой в виде процента от дохода. Показатель варьируется в пределах 4-10%. Начальные инвестиции. Важно рассчитать примерную сумму вложений для открытия бизнеса. В начальные расходы входят аренда и ремонт помещения, оформление разрешений и сертификация, закупка оборудования и материалов, наем и обучение персонала, вложения в рекламу. Степень поддержки. Необходимо уточнить перечень услуг, которые входят в сопровождение франчайзера по договору. При частичной поддержке в пакет включают спецпредложения по привлечению клиентов, руководство по формированию стиля бренда, помощь в администрировании соцсетей, инструкции для сотрудников, макеты для полиграфии, методические пособия. При расширенном комплексе услуг сюда относятся передача базы контрагентов, подключение к колл-центру, корпоративные скидки, разработка финансового плана, запуск email- и SMS-рассылок, настройка чат-ботов. Наличие товарного знака. У компании-франчайзера он должен быть зарегистрирован официально и быть действующим на момент подписания договора. Репутацию компании. Для оценки деятельности сети важно изучить публикации в СМИ, отзывы клиентов и партнеров. Проверить дату основания юридического лица, начало работы, отсутствие нарушений в картотеке арбитражных дел. Уровень проработки бизнес-плана. Для минимизации рисков необходимо изучить расходы и рассчитать прибыль. В проекте должны быть затраты на аренду, депозит, налоги, зарплату персоналу и другие издержки. Окупаемость рассчитывается с учетом изменения рыночных условий. Официальный сайт и представительство в соцсетях. Надежный франчайзер публикует на площадках обновленные данные, свидетельства о регистрации, лицензировании, видах услуг, качестве материалов. Активное продвижение бренда в соцсетях указывает на сформированную ЦА, таким образом можно легко запустить новое подразделение.

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Какие есть риски работы по франшизе

Основные риски при покупке франшизы:

Неправильный выбор сферы и формата деятельности. При открытии бизнеса по сложному или невостребованному в регионе направлению можно не окупить инвестиций даже под маркой популярного бренда. Поэтому при запуске детских игровых и развивающих студий важно проверить свои знания рынка, законодательства, специфики налогообложения. Предварительно изучить целевую аудиторию, количество конкурентов, потребности клиентов, выгодные форматы работы. Можно организовать опросы в соцсетях, проверить статистику с помощью «Яндекс Вордстат». Заключение договора с ненадежным франчайзером. Проверить компанию можно через сервисы Casebook, «1С:Контрагент», ИННdex, Kompra, «Компаниум», «Глобас», «Главбух Контрагенты», «Контур.Призма». При изучении договора важно проконсультироваться с юристом, чтобы исключить невыгодные условия сотрудничества. Уточнить репутацию компании можно по отзывам, жалобам в интернете, ее ответам пользователям. Доход ниже указанного брендом. Открытие бизнеса по франшизе не является пассивным доходом. Требуется рассчитать инвестиции, окупаемость дела с учетом особенностей региона, ситуации в стране, платежеспособности ЦА. Специалисты советуют начинать бизнес с небольших инвестиций и постепенно наращивать масштаб. Расширять предприятие можно после достижения точки безубыточности и стабильного спроса на услуги. Для роста дохода важно выбрать выгодное месторасположение точки, запустить рекламную кампанию. Ошибки при оформлении документов. Юридически неверно заполненный договор может негативно сказаться на финансовом положении предпринимателя. Даже при небольшом потоке клиентов ИП по соглашению должен будет оплачивать роялти и другие взносы. Договор необходимо предварительно изучить с бухгалтером и юристом. В соглашении должны быть прописаны права франчайзи, регистрационный номер товарного знака. Отсутствие обсуждения требований на переговорах. При беседе с франчайзером важно уточнить сложные вопросы, правила сотрудничества, ответственность и риски при сбое планов, обсудить систему наказаний при невыполнении договора, размеры штрафов, нюансы расторжения, срок действия договора. Оптимальный срок действия договора о сотрудничестве — от 5 лет. Договоры на 1 год часто заключают мошенники.

Популярные франшизы детских центров

Услуги по развитию и дошкольному образованию детей пользуются стабильным спросом среди населения с разным доходом. Учреждения помогают подготовить воспитанников к школе, обучить их иностранным языкам, танцам, гимнастике, коммуникативным навыкам, креативному мышлению. На рынке представлены франшизы игровых центров от бюджетных до масштабных. Это инвестиционные проекты:

«Росток»,

SandLand,

«Городские каникулы»,

AlpenRoad,

«Олимпик»,

Aqua Baby Club,

«Джуманджи»,

«Школа футбола Like»,

«Мультистория» и другие.

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В списке самых популярных в стране — франшиза футбольной школы «Динамо». Проект предусматривает открытие центра обучения детей 3-14 лет под руководством тренеров с лицензией UEFA. Цель программы — подготовка профессиональных спортсменов для клубов страны и мира. Франчайзер предлагает помощь в организации бизнеса по договору. Партнеры должны предоставить помещение для футбольного поля 20х40 м. Обязательны теплые раздевалки, наличие крытого манежа на зимний период.

Открыть центр развития спортсменов можно при инвестициях 600-900 тыс. рублей. Прогнозируемая прибыль в месяц составляет 200-300 тыс. рублей. Паушальный взнос — 540-600 тыс. рублей. Запуск бизнеса возможен за 3-4 месяца. Срок окупаемости — от 12 месяцев. Роялти — 5%.

Партнерам предоставляют:

брендбук;

современные методики обучения;

помощь в закупке оборудования;

маркетинговые и методические материалы;

поддержку в обучении тренеров;

руководство по организации тренировок;

возможность участия воспитанников в мероприятиях школы;

размещение контактных данных на сайте компании;

бизнес-модель;

подключение к CRM-системе.

Hello Park

Франшиза предусматривает открытие детских развлекательных игровых центров. Мультимедийные проекционные парки подходят для семейного отдыха и обучения. В программе по детской франшизе подвижные игры, которые сочетают с технологиями дополненной реальности, голографической проекции, треккинга. Занятия направлены на развитие координации движений, творческого подхода, логики, ловкости, воображения.

После заключения договора партнерам предлагают:

дизайн-проект парка;

инженерный план;

пакет документов;

обучение персонала;

брендбук;

маркетинговые материалы;

финансовую стратегию;

помощь в оснащении площадки;

техподдержку в обновлении ПО;

инструктаж для сотрудников.

Оригинальный формат детского развлекательного центра реализуют в помещениях 150-800 кв. м, с высотой потолков от 3 м. Клиентам доступна покупка билетов от 1 часа стоимостью 400-600 руб. Абонемент на день стоит 600-900 рублей. Повысить прибыль можно организацией детских праздников, реализацией промопродукции, установкой вендинговых автоматов и запуском кафе. Начальные расходы — от 4,3 млн рублей. Паушальный взнос — от 200 тыс. рублей. Предусмотрена уплата роялти со 2-го года — от 3% с оборота. Окупаемость занимает 6-10 месяцев.

AlpenRoad

Оригинальный детский развлекательный центр можно открыть по франшизе AlpenRoad. Компания предлагает установку интерактивного макета железной дороги, оснащенного камерами, игрушками. Дети могут наблюдать на аттракционе за действиями машиниста, управлять движением состава, изучать правила и пр. В подарок участники получают игрушки из вендингового аппарата.

Франчайзер имеет необходимые паспорта на оборудование и сертификаты. Партнеру предоставляют инструкцию по эксплуатации аппаратом, техпаспорт, оказывают помощь с обучением персонала, техподдержкой, подключают к облачной CRM-системе. Консультируют франчайзи по юридическим вопросам, бухучету. Требования к площадке: от 2 кв. м, подключение к сети 220 Вт.

В проекте не предусмотрен паушальный взнос, роялти составляет 5% от прибыли. На покупку 1 аппарата требуется от 450 тыс. рублей.

В бизнес-план включают расходы на:

доставку и установку — от 20 тыс. рублей;

аренду площади — 20-30 тыс. рублей;

ежемесячное обслуживание — от 5 тыс.

Прогнозируемый доход в месяц — 70-100 тыс. рублей. Окупаемости проект достигает за 10-12 месяцев.

Aqua Baby Club

По франшизе компании можно запустить детские развивающие центры для участников от полутора месяцев до 6-7 лет. Бизнес-модель построена на реализации системы абонементов на 4-24 занятия в бассейнах. Преимущества сети — в профессионализме персонала, индивидуальном подходе, оздоровлении и раннем развитии детей.

Партнерам франчайзер предлагает помощь в:

выборе оборудования;

аренде помещения;

настройке стандартов работы;

подборе и ремонте помещения;

найме и обучении персонала;

финансовых расчетах;

запуске маркетинговой кампании в регионе;

настройке CRM-системы.

Компания предоставляет партнеру брендбук (макеты, логотип, рекламу), скрипты для сотрудников, мобильное приложение, список поставщиков. Площадь помещения для занятий должна быть 60-150 кв. м, потолки — высотой от 2,8 м. Обязательны входная группа, подключение к коммуникациям, электроснабжению.

Инвестиции в центр развития начинаются от 2,9 млн рублей. Паушальный взнос — от 600 тыс. рублей, роялти — 5%. Прогнозируемая прибыль — от 250 тыс. рублей в месяц.

По франшизе открыто более 90 офлайн- и онлайн-детских развивающих лагерей. Компания на рынке с 2012 года.

Франчайзер предлагает авторские учебные программы в разные сезоны для детей 7-16 лет. Онлайн-лагерь работает без офиса и требует минимальных вложений. Для офлайн-пространства необходимо помещение от 18 кв. м.

Во франшизу включены:

бизнес-модель;

авторские материалы для развития детей;

публикации на сайте компании;

обучение персонала;

макеты рекламных материалов;

инструкции по администрированию;

помощь в оформлении помещения;

шаблоны договоров с персоналом, контрагентами;

поддержка кураторов;

подключение к CRM, email-рассылкам, чат-ботам;

настройка системы продаж со скриптами;

тренинговое обучение и пр.

Паушальный взнос — от 500 тыс. рублей, роялти — 3,5% от оборота либо ежемесячно 3,5 тыс. рублей. Прогнозируемая прибыль — до 500-850 тыс. рублей в месяц. Окупаемость — 3-5 месяцев.

«Дети в краске»

Франшиза предусматривает открытие сети арт-пространств. Работа творческих мастерских направлена на реализацию талантов, обучение детей техникам живописи, графики, декора с помощью экоматериалов.

В предложение франчайзера входят:

проверенная бизнес-модель;

брендбук;

регламенты и инструкции;

помощь в регистрации ООО или ИП;

учетная CRM-система;

инструкции по аренде помещения, найму персонала;

маркетинговая стратегия;

материалы и программы для занятий;

поддержка в запуске;

полиграфия и рекламная продукция;

дизайн помещения;

калькуляция мастер-классов;

обновляемые программы и методики;

поддержка в оборудовании мастерской;

инструкции по ведению соцсетей, настройке рекламы и пр.

Помещение для арт-пространства должно быть 30-40 кв. м в бизнес-, торговых центрах либо рядом с образовательными учреждениями. Посетителям предлагают разовые занятия либо абонементы, сувениры, выездные мастер-классы, общественные мероприятия. Паушальный взнос — от 200 тыс. рублей, роялти — 5% (не меньше 7 тыс.). Срок окупаемости — 5-7 месяцев.

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