В ВТБ рассказали, на что тратят деньги дети и подростки
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«Также среди самых популярных категорий покупок у детей — одежда, обувь и аксессуары (на сумму 461 млн рублей), рестораны и кафе (377 млн рублей), аптеки (348 млн рублей) и общественный транспорт (292 млн рублей). При этом средний чек в этих категориях увеличился на 36%», — отметили в пресс-службе.
Активнее всех детскую карту использовали школьники и подростки из Москвы и Московской области, их совокупные траты составили почти четыре млрд рублей. Это значительно больше, чем в других регионах страны: так, в Северо-Западном федеральном округе расходы по детским банковским картам ВТБ составили около полутора млрд рублей, на третьем месте Приволжский (около 1,4 млрд рублей) и Уральский федеральные округа (примерно 1,3 млрд рублей). Меньше всего средств было потрачено детьми из Северо-Кавказского региона — 81 млн рублей.
- Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о порядке открытия подростками банковских счетов. В случае принятия законопроекта банкам будет запрещено открывать счета детям от 14 до 18 лет без письменного согласия родителя.
Фото на обложке: Andrii Iemelianenko / Shutterstock / FOTODOM
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