Россияне стали в два раза чаще скачивать ролевые и детские игры — RuStore

В 2023 году россияне в два раза чаще скачивали ролевые и детские игры. В лидерах — экшен, симуляторы и головоломки. Об этом говорится в исследовании RuStore, с результатами ознакомился RB.RU.

Первое место в категории ролевых закрепилось за игрой от китайских разработчиков «Город облаков». Ее чаще всего скачивали жители Ленинградской области.

В категории детских игр лидирует «Три Кота: Приключения». В нее играют больше всего в Краснодарском крае, Красноярском крае и Челябинской области.

Лидером по скачиваниям в категории экшен стала «Слово Пацана: Война Районов» по мотивам популярного сериала, показав стремительный рост всего за пару месяцев с момента загрузки. Наибольшая доля скачиваний пришлась на Красноярский край.

Самыми быстрорастущими играми в категориях симуляторы и головоломки стали Grand Mobile и Snake Lite. Они популярны в Татарстане и Башкортостане.

По данным аналитиков, самыми играющими регионами стали Подмосковье, Ленобласть, Свердловская область, Краснодарский край и Новосибирская область.

Разработчики из Новосибирска ранее провели релиз отечественной компьютерной игры «Смута». Она вышла на платформе VK Play, ее можно купить за 2015 рублей. Разработка «Смуты» длилась два года, на ее создание было выделено более 500 млн рублей в виде грантов.

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