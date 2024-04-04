Состоялся релиз российской игры «Смута», грантовая поддержка которой составила более 500 млн рублей

Разработчики из Новосибирска провели релиз отечественной компьютерной игры «Смута». Она вышла на платформе VK Play, ее можно купить за 2015 рублей. Разработка «Смуты» длилась два года, на ее создание было выделено более 500 млн рублей в виде грантов.
На игровой платформе VK Play состоялся полноценный релиз российской компьютерной игры «Смута». Игра доступна для покупки.
Разработка «Смуты» длилась два года. В мае 2022 года новосибирская студия Cyberia Limited получила 260 млн рублей в виде гранта от АНО «Институт развития интернета» на создание «Смуты». В феврале 2023 эта организация выделила еще 260 млн рублей на разработку.
Сюжет «Смуты» основан на событиях «Смутного времени» в начале 17 века. Игра представлена в жанре Action-RPG от третьего лица.
По данным ЕГРЮЛ, разработчик «Смуты» ООО «Сайберия Нова» по итогам 2023 года получил выручку в размере 330 млн рублей при чистом убытке в 11,1 млн рублей.
Фото: VK Play
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