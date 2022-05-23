Российские власти выделили 260 млн рублей на разработку игры о Смутном времени — «Ъ»

Новосибирская студия Cyberia Limited получила 260 млн рублей от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) на разработку компьютерной игры «Смута» в жанре Action-RPG. В основу сюжета ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Релиз проекта планируется в 2024 году.

Официально сумма финансирования не раскрывается, но источники «Коммерсанта» говорят о 260 млн рублей. Обычно ИРИ софинансирует 50–70% вложений, таким образом общая стоимость игры может составлять 370–520 млн рублей. В Cyberia Limited отметили, что «средств достаточно для разработки AA-игры (игры среднего сегмента с точки зрения затрат и реализованных технологий).

В центре сюжета «Смуты» — русский князь Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским будет участвовать в формировании второго ополчения и бороться с польскими захватчиками.

Cyberia Limited вдохновлялась игрой Ghost of Tsushima, в центре сюжета которой партизанская война японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками. «У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — сообщил сотрудник студии газете.

По собственным данным Cyberia Limited, компания специализируется на заказной разработке для зарубежных партнеров на движке американской Unity. При этом раздел «Наши клиенты» на сайте не активен, а работы в портфолио не содержат описания.

ИРИ появился в 2014 году при поддержке администрации президента (АП), его возглавляет Алексей Гореславский, которы ранее курировал интернет-отрасль в АП. ИРИ с 2021 года поддержал пять игровых проектов и планирует увеличить финансирование этого направления.

Фото на обложке: «Минин и Пожарский». М. И. Скотти, 1850 год