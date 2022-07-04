Разработчик игры «Смута» с грантом в 260 млн рублей отключил сайт и закрыл группу в «ВКонтакте»

Сайт новосибирского разработчика игры Cyberia Limited о Смутном времени оказался недоступен, группа «ВКонтакте» закрыта. В мае стало известно, что студия получила 260 млн рублей от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) на разработку компьютерной игры «Смута» в жанре Action-RPG.

Cyberia Limited пока не выпустила ни одной игры, при этом на сайте сообщалось, что студия специализируется на заказной разработке для зарубежных партнеров на движке американской Unity.

Сейчас сайт компании неактивен, группа «ВКонтакте» закрыта.

RB.RU направил запрос в пресс-службу ИРИ. На момент публикации комментариев не поступило.

Как сообщалось, в основу сюжета игры должен быть лечь исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Релиз проекта намечался на 2024 год.

Обновлено в 16:20 мск: Информационные ресурсы студии Cyberia Limited временно отключены из-за проведения ребрендинга, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Алексея Копцева. Теперь студия называется Cyberia Nova.

«Работа над игрой идет, первый тизер, в котором можно будет оценить модели и качество графики, мы представим в конце этого месяца», — сообщил Копцев.

«Вчера в сети появилось множество вбросов о том, что разработчики из российской студии Cyberia Limited бежали с государственными деньгами — отключили официальный сайт и закрыли доступ к группам в соцсетях вскоре после того, как получили 260 млн рублей на создание игры "Смута". <…> Однако эта информация и сообщения являются недостоверными данными. Никто никуда не бежал, деньги не воровал — оплата происходит по факту выполненных работ — и смуты не устраивал. Наша команда в полном составе находится в России и разрабатывает игру», — добавил глава компании.

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