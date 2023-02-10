Разработчики игры «Смута» привлекут новый грант от «Института развития интернета»

Сумма инвестиций не называется, но размер сопоставим с прошлым грантом. Суммарно за два года разработки компания может получить примерно 500 млн рублей, пишут «Ведомости».

Представитель ИРИ сообщил, что студия отчиталась об использовании прошлых инвестиций, которые получила в 2022 году, и показала демоверсию игры. «Институт развития интернета» рассчитывает на релиз игры в конце 2023 года.

Летом 2022 года сайт новосибирского разработчика игры Cyberia Limited о Смутном времени оказался недоступен, группа «ВКонтакте» закрыта. Тогда в сети стали появляться сообщения, что разработчики бежали с государственными деньгами.

Позднее стало известно, что информационные ресурсы студии Cyberia Limited временно отключены из-за проведения ребрендинга. Компания стала называться Cyberia Nova.

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