Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчики игры «Смута» привлекут новый грант от «Института развития интернета»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) решил вложить дополнительные средства в разработку игры «Смута» новосибирской студии Cyberia Nova. Разработчики ранее получили грант в размере 260 млн рублей. Новый контракт подпишут 1 марта.

Разработчики игры «Смута» привлекут новый грант от «Института развития интернета»

Сумма инвестиций не называется, но размер сопоставим с прошлым грантом. Суммарно за два года разработки компания может получить примерно 500 млн рублей, пишут «Ведомости».

Представитель ИРИ сообщил, что студия отчиталась об использовании прошлых инвестиций, которые получила в 2022 году, и показала демоверсию игры. «Институт развития интернета» рассчитывает на релиз игры в конце 2023 года.

  • Летом 2022 года сайт новосибирского разработчика игры Cyberia Limited о Смутном времени оказался недоступен, группа «ВКонтакте» закрыта. Тогда в сети стали появляться сообщения, что разработчики бежали с государственными деньгами. 
  • Позднее стало известно, что информационные ресурсы студии Cyberia Limited временно отключены из-за проведения ребрендинга. Компания стала называться Cyberia Nova.

Фото на обложке: EKKAPHAN CHIMPALEE / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 VK Play начнет инвестировать в разработки российских студий для ПК, консолей и мобильных устройств
  2. 2 7 компаний, которые зарабатывают миллионы долларов при 0 сотрудников
  3. 3 Разработчики игр из Африки привлекают рекордные инвестиции
  4. 4 «Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы
  5. 5 «Я верю в Play2Earn»: что может дать новая модель криптомиру
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 февраля 2023

Программа акселерации Евразийского фонда инноваций и ИВФ РТ

10 февраля 2023

Green Equity Accelerator

10 февраля 2023

Venture Challenge 6.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

7 компаний, которые зарабатывают миллионы долларов при 0 сотрудников

Колонки

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Новости

Акции Alphabet обрушились почти на 9% после ошибки чат-бота Bard на презентации

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Колонки

7 лет на превращение России во второй Тайвань и 7 причин, по которым это почти невозможно