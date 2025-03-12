РБК узнал о задержании администратора криптобиржи Garantex в Индии по запросу США

В Индии задержали одного из предполагаемых администраторов российской криптобиржи Garantex, гражданина Литвы Алексея Бещекова, сообщил осведомленный источник РБК. По его словам, Бещеков был задержан по запросу США — там ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и ведении бизнеса по передаче денег без лицензии.

О задержании предполагаемого администратора Garantex также написал специалист по кибербезопасности, экс-журналист The Washington Post Брайан Кребс. Он отметил, что Бещеков был задержан во время отдыха со своей семьей на побережье Индии.

Источник РБК утверждает, что Бещеков сейчас находится в Дели, его ждет экстрадиция в США. Ранее администраторов Garantex искали «в спящем режиме», но после блокировки площадки 7 марта спецслужбами, они приступили к активным действиям, объяснил собеседник. Он уточнил, что в расследовании деятельности криптобиржи также участвовали российские силовики.

Позиция Garantex. Представитель Garantex заявил РБК, что компания не комментирует информацию, которая касается физлиц.

Контекст. В феврале Окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинения Бещекову и еще одному администратору Garantex — россиянину Александру Мира Серда. Оба были обвинены в сговоре с целью отмывания денег, а Бещеков — в сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса по передаче денег без лицензии.

В феврале 2025 года власти ЕС ввели против Garantex санкции, обвинив площадку в связях с российскими банками. С апреля 2022 года криптобиржа также находится под санкциями США.

6 марта в Garantex сообщили, что крупнейший эмитент стейблкоина USDT Tether заблокировал кошельки платформы на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. Из-за этого руководство Garantex было вынуждено приостановить вывод криптовалюты.

7 марта криптобиржа была арестована по решению спецслужб США и ЕС, которые обвинили площадку в связях с даркнет-рынками и хакерами-вымогателями.

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