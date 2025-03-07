Сайт российской криптобиржи Garantex арестовали спецслужбы США и ЕС

Спецслужбы США и ЕС арестовали и заблокировали сайт российской криптобиржи Garantex, обвинив ее в связях с даркнет-рынками и хакерами-вымогателями, сообщает TechCrunch. Накануне Tether, крупнейший эмитент стейблкоина USDT, заблокировал кошельки площадки на 2,5 млрд рублей.

Как пишет TechCrunch, при попытке зайти на сайт Garantex в США пользователи видят объявление, что домен был арестован Секретной службой США по ордеру, выданному прокуратурой Восточного округа штата Вирджиния. Из России сайт криптобиржи не открывается.

В уведомлении, полученном TechCrunch, говорится, что операция по аресту Garantex проводилась Минюстом США, ФБР, Европолом (полицейская служба ЕС), Национальной полицией Нидерландов, Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генпрокуратурой Франкфурта, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии.

Представитель Секретной службы США Нейт Херринг заявил изданию, что ведомство «изъяло домены сайта, связанные с управлением и работой Garantex, в рамках проводимого расследования». Другие детали он не привел. Русбейс направил запрос в пресс-службу Garantex.

Контекст. В 2022 году Минфин США ввел санкции против Garantex. В министерстве заявили, что совершенные на бирже сделки на более $100 млн были «связаны с незаконными субъектами и даркнет-рынками», включая российскую хакерскую группу Conti и магазин наркотиков Hydra.

Накануне, 6 марта, компания Tether, крупнейший эмитент стейблкоина USDT, заблокировала кошельки Garantex на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Биржа приостановила вывод криптовалюты и заявила, что «под угрозой» находятся все USDT, принадлежащие россиянам.

Партнер юрфирмы Digital & Analogue Partners Юрий Брисов заявил Русбейс, что заморозка кошельков Garantex не означает неизбежной блокировки всех USDT в России. Блокировки криптобиржи следовало ожидать, а площадка «поступила недобросовестно, не предупредив своих клиентов о столь очевидном риске», добавил эксперт.

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