Спецслужбы США конфисковали домены Garantex и заморозили более $26 млн
Правоохранительные органы США во главе с Секретной службой конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили более $26 млн в криптовалютах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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По информации Секретной службы, Garantex якобы получала свои многомиллионные доходы преступным путем и использовалась злоумышленниками для кибератак, терроризма и торговли наркотиками.
Конфискация доменов и заморозка средств. Связанные с криптобиржей домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy были накануне конфискованы правоохранительными органами США на основании постановления судьи Восточного округа Вирджинии. «Конфискация этих доменов позволит предотвратить их использование для отмывания денег и других преступлений», — уточнили в пресс-службе. Кроме этого, были изъяты серверы Garantex и заморожены $26 млн в криптовалютах.
Предъявленные обвинения. В рамках дела против Garantex Минюст США предъявил обвинения в сговоре с целью отмывания денег гражданину Литвы Алексею Бесчокову и гражданину России Александру Мира Серде, которые якобы связаны с управлением криптобиржи. Бескочокову также предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег.
- Накануне, 6 марта, компания Tether (крупнейший эмитент стейблкоина USDT) заблокировала криптокошельки Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей. Биржа приостановила вывод криптовалюты и сообщила, что «под угрозой» находятся все принадлежащие россиянам USDT.
- Сооснователь Garantex Сергей Менделеев считает, что блокировка кошельков серьезно скажется на всей внешнеэкономической деятельности России. «За разговорами о разрядке и ослаблении санкций нас опять обманули уважаемые партнеры,<...> если раньше санкционку просто подкрашивали, то теперь блокируют без суда и следствия», — написал он в своем Telegram-канале.
- Минфин США ввел санкции против Garantex еще в 2022 году. Тогда в ведомстве заявили, что совершенные на бирже сделки на сумму, превышающую $100 млн, были «связаны с незаконными субъектами и даркнет-рынками», включая российскую хакерскую группу Conti и магазин наркотиков Hydra.
Фото на обложке: Chinnapong / Shutterstock
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