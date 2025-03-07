Спецслужбы США конфисковали домены Garantex и заморозили более $26 млн

Правоохранительные органы США во главе с Секретной службой конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили более $26 млн в криптовалютах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации Секретной службы, Garantex якобы получала свои многомиллионные доходы преступным путем и использовалась злоумышленниками для кибератак, терроризма и торговли наркотиками.

Конфискация доменов и заморозка средств. Связанные с криптобиржей домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy были накануне конфискованы правоохранительными органами США на основании постановления судьи Восточного округа Вирджинии. «Конфискация этих доменов позволит предотвратить их использование для отмывания денег и других преступлений», — уточнили в пресс-службе. Кроме этого, были изъяты серверы Garantex и заморожены $26 млн в криптовалютах.

Предъявленные обвинения. В рамках дела против Garantex Минюст США предъявил обвинения в сговоре с целью отмывания денег гражданину Литвы Алексею Бесчокову и гражданину России Александру Мира Серде, которые якобы связаны с управлением криптобиржи. Бескочокову также предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег.

Накануне, 6 марта, компания Tether (крупнейший эмитент стейблкоина USDT) заблокировала криптокошельки Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей. Биржа приостановила вывод криптовалюты и сообщила, что «под угрозой» находятся все принадлежащие россиянам USDT.

Сооснователь Garantex Сергей Менделеев считает, что блокировка кошельков серьезно скажется на всей внешнеэкономической деятельности России. «За разговорами о разрядке и ослаблении санкций нас опять обманули уважаемые партнеры,<...> если раньше санкционку просто подкрашивали, то теперь блокируют без суда и следствия», — написал он в своем Telegram-канале.

Минфин США ввел санкции против Garantex еще в 2022 году. Тогда в ведомстве заявили, что совершенные на бирже сделки на сумму, превышающую $100 млн, были «связаны с незаконными субъектами и даркнет-рынками», включая российскую хакерскую группу Conti и магазин наркотиков Hydra.

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