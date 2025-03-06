На российской криптобирже Garantex заблокировали кошельки: почему это произошло

Российская криптобиржа Garantex заявила, что Tether, крупнейший эмитент стейблкоина USDT, заблокировал ее кошельки на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Опрошенные Русбейс эксперты назвали ситуацию предсказуемой, так как Garantex с 2022 года находится под санкциями США, а также рассказали, как блокировка отразится на бизнесе.

Что случилось

6 марта представители Garantex сообщили, что Tether заморозила кошельки криптобиржи, на которых хранилось 2,5 млрд рублей. Представители платформы подчеркнули, что «под угрозой» находятся все USDT, которые хранятся на кошельках россиян.

На сайте площадки говорится, что на бирже проводятся «технические работы». В Garantex уточнили, что приостановили вывод криптовалюты до тех пор, пока «команда решает проблему».

Почему кошельки заблокировали

Garantex с 2022 года находится под санкциями США, а в конце февраля 2025 года их ввел и Евросоюз, напомнил партнер юрфирмы Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.

По его словам, блокировка не означает, что под угрозой все USDT. Но для всех было очевидно, что следует ожидать заморозки на Garantex, говорит он. «Биржа, хотя и не обязана была этого делать, все-таки поступила недобросовестно, не предупредив своих клиентов о столь очевидном риске», — сказал Брисов.

Он предположил, что сделать что-то для разморозки средств не получится. Пользователи Garantex лично несут ответственность за то, что получали услуги у санкционной компании, утверждает партнер Digital & Analogue Partners. Возможно, рассуждает он, Garantex «пойдет навстречу и компенсирует замороженные активы из собственных средств», однако принудить биржу к этому вряд ли получится.

Ждать ли заморозки всех кошельков с USDT

Сейчас блокировки выборочны и направлены на кошельки, связанные с санкционными списками, говорит Брисов. Он добавил, что владельцам USDT следует быть осторожными и регулярно проверять статус своих кошельков: «Паника по поводу массовой блокировки может оказаться избыточной, но повышенное внимание к управлению активами вполне оправдано». Юрист также посоветовал пользователям диверсифицировать активы или использовать другие стейблкоины.

Основатель финтех-компании Gbig Holdings Руфат Абясов в беседе с Русбейс подчеркнул, что многие участники крипторынка в России после попадания Garantex под санкции стараются работать с другими площадками, включая белорусские. Тем не менее, говорит Абясов, Garantex продолжает оставаться одной из крупнейших бирж в России и странах СНГ.

Эксперт также считает, что Tether вряд ли заблокирует все кошельки в России, так как речь идет в первую очередь о заморозке по санкционным спискам. «Если компания не фигурирует в них, то у Tether нет оснований блокировать ее без суда и следствия. Поэтому не стоит вдаваться в крайности, но следует постоянно разбираться и держать руку на пульсе», — резюмировал Абясов.

Как блокировка отразится на бизнесе

Управляющий партнер юрфирмы «Энсо» Алексей Головченко заявил Русбейс, что российские экспортеры и импортеры использовали USDT для оплаты поставок, поэтому теперь платежи станут невозможны. Он также отметил, что сейчас нет безрисковых способов для россиян в части трансграничных операций, а «с иллюзиями по поводу крипты как безопасного средства платежей и хранения денег пора закончить».

По словам сооснователя Garantex Сергея Менделеева, блокировка кошельков серьезно отразится на всей внешнеэкономической деятельности России. «За разговорами о разрядке и ослаблении санкций нас опять обманули уважаемые партнеры, внезапно поменялась парадигма, и, если раньше санкционку просто подкрашивали, то теперь блокируют без суда и следствия», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Фото на обложке: Ira Lichi / Shutterstock / FOTODOM