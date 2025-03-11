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Garantex начала переговоры с пользователями о компенсации замороженных активов

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Криптобиржа Garantex начала переговоры с пользователями по вопросам компенсации замороженных активов. Условия будут предложены им индивидуально на личных встречах в московском офисе, заявили Русбейс в пресс-службе площадки. Ранее кошельки Garantex заблокировали, а сайт арестовали спецслужбы США и ЕС.

Garantex начала переговоры с пользователями о компенсации замороженных активов
  1. Новости

Техническое решение для урегулирования вопросов компенсации с пользователями, которые проживают за пределами Москвы и Подмосковья, будет развернуто в ближайшее время, заверил представитель криптобиржи.

«Несмотря на беспрецедентный характер ситуации, Garantex не отказывается от обязательств перед своими пользователями и намерена полностью компенсировать заблокированные пользовательские активы за счет имеющихся активов на территории Российской Федерации в рамках процедуры, схожей с процедурой санации финансовых организаций», — заявили в пресс-службе.

  • 6 марта в Garantex сообщили, что компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, заморозила кошельки биржи на 2,5 млрд рублей. В результате биржа приостановила все услуги, включая вывод криптовалют, и предупредила, что «под угрозой» находятся все USDT, которые хранятся на российских кошельках.
  • 7 марта правоохранительные органы США, возглавляемые Секретной службой, конфисковали домены Garantex и заморозили более $26 млн в криптовалютах, утверждая, что платформа получала доходы преступным путем и использовалась для кибератак, терроризма и торговли наркотиками.
  • Минфин США ввел санкции против Garantex в 2022 году, заявив, что сделки на бирже на сумму свыше $100 млн были связаны с незаконными субъектами и даркнет-рынками.

Фото на обложке: Zakharchuk / Shutterstock / FOTODOM

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