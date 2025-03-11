Криптобиржа Garantex начала переговоры с пользователями по вопросам компенсации замороженных активов. Условия будут предложены им индивидуально на личных встречах в московском офисе, заявили Русбейс в пресс-службе площадки. Ранее кошельки Garantex заблокировали, а сайт арестовали спецслужбы США и ЕС.

Garantex начала переговоры с пользователями о компенсации замороженных активов

https://rb.ru/news/frozen-garantex-compensation/

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