Фонд Билла Гейтса перечислит $10 млн на борьбу с коронавирусом

Средства направят специалистам и учреждениям, работающим в Китае и африканских странах. Также фонд окажет им техническую поддержку. Ресурсы пойдут на выявление новых случаев вируса, изолирование больных, лечение, разработку лекарств.



В сообщении сказано, что организация уже сотрудничает с китайскими партнерами из частного и государственного сектора.



С конца 2019 года в СМИ стала появляться информация о том, что в китайском городе Ухань распространяется коронавирус, вызывающий пневмонию. Позднее новые случаи заболевания были обнаружены во всех регионах Китая, а также в Южной Корее, Таиланде, Франции, Японии и США.



Как пишет РБК со ссылкой на официальные данные, к концу января 2020 года всего в мире от коронавируса погибли 80 человек, а количество обнаруженных случаев превысило 2700.



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