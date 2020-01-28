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Фонд Билла Гейтса перечислит $10 млн на борьбу с коронавирусом

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Семейный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 млн на борьбу со вспышками коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фонд Билла Гейтса перечислит $10 млн на борьбу с коронавирусом

Средства направят специалистам и учреждениям, работающим в Китае и африканских странах. Также фонд окажет им техническую поддержку. Ресурсы пойдут на выявление новых случаев вируса, изолирование больных, лечение, разработку лекарств.

В сообщении сказано, что организация уже сотрудничает с китайскими партнерами из частного и государственного сектора.

С конца 2019 года в СМИ стала появляться информация о том, что в китайском городе Ухань распространяется коронавирус, вызывающий пневмонию. Позднее новые случаи заболевания были обнаружены во всех регионах Китая, а также в Южной Корее, Таиланде, Франции, Японии и США.

Как пишет РБК со ссылкой на официальные данные, к концу января 2020 года всего в мире от коронавируса погибли 80 человек, а количество обнаруженных случаев превысило 2700.

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock

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