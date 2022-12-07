«Газпром» заявил о подключении 500 тыс. пользователей ежемесячно к единой системе авторизации в своих сервисах

Ежемесячно в системе идентификации и авторизации ГИД SSO (Single Sign-On) группы «Газпром» регистрируется более 500 тыс. новых пользователей. Всего в ГИД, которая обеспечивает единую точку входа и доступ к цифровым продуктам «Газпрома», в настоящее время собрано более 23 млн аккаунтов.

«На сегодня в ГИД SSO свыше 23 млн уникальных пользовательских аккаунтов. С начала текущего года в сервисе ежемесячно регистрируется свыше полумиллиона новых пользователей», — сообщили RB.RU в пресс-службе ГИД («Оператор Газпром ИД»).

ГИД SSO позволяет пользователям использовать один набор учетных данных (ID) для авторизации в различных сервисах. Система обеспечивает доступ к цифровым продуктам «Газпрома» и сторонним онлайн-сервисам. Она развивается с середины 2021 года на технологической базе платформы Pass.Media.

В пресс-службе ГИД сообщили, что за это время была усовершенствована IT-инфраструктура проекта, переработан легаси-код, расширена функциональность. «Сегодня ГИД SSO — это надежный, безопасный и востребованный ИТ-продукт, созданный в России», — отметил представитель оператора.

Группа «Газпром» интегрировала Pass.Media в онлайн-кинотеатр Premier, сайты развлекательных каналов и футбольного «Матч! Премьер», кейтеринг Catery.

Систему разрабатывала дочерняя «Ума.Тех» (ее юрлицо — ООО «Оператор Газпром ИД»). В сентябре 2022 года, согласно данным ЕГРЮЛ, владельцами этого ООО, наряду с уже существующим ООО «ГПМ Проекты», стали ООО «Элион» (конечный владелец — структура «Газпромбанка» ООО «ГПБ-Проект»), ООО «ГПН-ЗС» («Газпром Нефть») и ООО «Газпром межрегионгаз» («Газпром-Медиа холдинг»).

«Любые решения в сфере корпоративного управления и развития носят конфиденциальный характер. Мы не раскрываем их детали», — сообщили RB.RU в ответ на вопрос о новых владельцах.

В сентябре 2021 года источники газеты «Коммерсантъ» сообщали, что «Газпром» готовится к запуску экосистемной подписки на сервисы группы. В самой компании это отрицали. По данным участников рынка, проект назывался «Газпром ID» и курировала его «Газпром-медиа». На тот момент сообщалось о более 10 млн аккаунтов в системе.

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