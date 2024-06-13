Сервис авторизации «Газпром ID» начал работать с компаниями за периметром «Газпрома»

Представитель «Газпром ID» сообщил RB.RU, что теперь сервис работает на внешнем рынке. Ранее система была доступна только внутри контура ПАО «Газпром».
Первым внешним партнером стал финансовый маркетплейс «Выберу.ру». Пользователи сервиса смогут входить на сайт и через «Газпром ID».
«Газпром ID» — система аутентификации, создана на основе российской технологии, разработанной ООО «Оператор Газпром ИД». Сервис используется в более чем 330 компаниях группы «Газпром» и насчитывает 35 млн пользователей.
По собственным данным «Газпром ID», у сервиса 99,8% бесперебойного времени работы и 2 млн авторизаций ежемесячно. Сервис выдерживает нагрузку более чем в 2,5 тыс. авторизаций в секунду.
Пользователи системы могут просматривать и изменять личные данные, отслеживать историю входов и завершать сессии, видеть сервисы, в которых авторизованы и в которых могут зарегистрироваться через «Газпром ID».
Фото на обложке: tsingha25 /
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