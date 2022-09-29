С «Газпрома» планируют брать по 50 млрд рублей дополнительных налогов в месяц

Минфин планируют обложить «Газпром» дополнительным налогом на добычу полезных ископаемых. Корпорация уже платит повышенный НДПИ, его планируют повысить еще и обязать компанию выплачивать дополнительно 50 млрд рублей в месяц.

Поправки в налоговый кодекс РФ о повышении НДПИ для «Газпрома» внесло правительство России.

Из документа следует, что корпорация должна будет платить по 50 млрд рублей в месяц в качестве НДПИ в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года, то есть в течение двух лет.

Ранее для «Газпрома» уже повысили НДПИ – с 1 сентября по 30 ноября 2022 года компания должна переводить в бюджет 416 млрд рублей ежемесячно, то есть около 1,25 трлн рублей. Эквивалентную этой сумму «Газпром» мог выплатить в виде дивидендов, но принял решение не платить их в этом году.

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