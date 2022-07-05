Газпром потратит сумму, эквивалентную сумме невыплаченных дивидендов, на выплату НДПИ

Стало известно, на что «Газпром» потратит невыплаченные акционерам дивиденды. Компания в этом году доплатит в бюджет 1,25 трлн рублей (почти столько же, сколько должна была выплатить дивидендов) повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Закон о разовом повышении НДПИ для «Газпрома» сегодня приняла Госдума.
Закон о повышении НДПИ для «Газпрома» приняла во вторник в третьем чтении.
В документе сказано, что собственники объектов единой системы газоснабжения должны будут заплатить повышенный налог в размере 416 млрд рублей за период с 1 сентября по 30 ноября. Минфин ранее пояснял, что «Газпрому» придется заплатить 1,25 трлн рублей налогов.
На выплату дивидендов за 2021 год «Газпром» планировал выделить рекордную сумму – 1,24 трлн рублей. Но 30 июня компания объявила, что не будет выплачивать дивиденды, после чего акции «Газпрома» на Московской бирже обвалились на 30% за день.
После 30 июня акции «Газпрома» продолжили падение. Накануне акции компании на Мосбирже торговались по 187 рублей за штуку – почти на 40% дешевле, чем было до 30 июня.
Фото на обложке: A08 /
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