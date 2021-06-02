«Газпром» показал на ПМЭФ нейростенд с цифровыми двойниками

«Газпром нефть» показала на ПМЭФ разработанный совместно с художником Максимом Жестковым нейростенд в виде зеркала, которое создает вашего «цифрового двойника». Программа обрабатывает 2 терабайта данных в секунду, что позволяет ей быстро и подлинно повторять движения того, кто находится перед зеркалом.
Датчики, встроенные в устройство, оценивают окружающее пространство – таким образом стенд выступает в виде зеркала происходящего вокруг. Некоторые посетители Петербургского международного экономического форума даже смогли разглядеть в зеркале свои очертания.
Газпром нефть / Youtube
«Цифровые двойники – это живой диалог человека и технологии. Их сотворчество здесь и сейчас. Возможно, мы создали первый в истории ’’нейростенд’’ – стенд, управляемый одновременно нейросетью и человеком», – подчеркнул художник Максим Жестков, выступивший соавтором проекта.
Нейросеть обрабатывает данные со скоростью 2 терабайта в секунду и создает разноцветные аватары людей, проходящих мимо. А еще она повторяет движения человека, стоящего перед зеркалом.
«Это хороший пример того, как успешно делать трансфер технологий из одной сферы в другую. Элементы искусственного интеллекта “Газпром нефть” использует для геоаналитики и создания цифровых двойников месторождений, но нейросеть при этом может стать и элементом арт-проекта», – отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.
RB.RU поддержали проект «Газпром нефти» и создали диджитал-галерею «Цифровые двойники». Попробовать угадать, что изображает абстрактная композиция можно по ссылке.
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Фото: пресс-служба «Газпром нефть»
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