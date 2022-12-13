«Газпромбанк» столкнулся с трудностями в переговорах о покупке российской «дочки» Intesa Sanpaolo

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo ведет переговоры о продаже своей российской «дочки» «Газпромбанку», однако стороны столкнулись с затруднениями, рассказали изданию Frank Media источники, знакомые с ситуацией.

В прошлом месяце сообщалось, что 100% российского бизнеса Intesa собираются выкупить топ-менеджеры «Интезы», председателем совета директоров которой выступает Антонио Фаллико. С 2012 года Фаллико руководит наблюдательным советом фонда прямых инвестиций «Мир Кэпитал», который Intesa Sanpaolo учредила совместно с «Газпромбанком».

В октябре Владимир Путин утвердил перечень банков, которым нельзя совершать сделки с долями и акциями компаний из «недружественных» стран. Российская «Интеза» попала в этот список. Согласно документу, подписанному президентом, теперь для такой сделки потребуется специальное разрешение.

Один из собеседников Frank Media рассказал о «сложной переговорной позиции итальянской стороны». По его словам, Intesa Sanpaolo не готова сохранять корреспондентские отношения со своей дочерней организацией.

По словам другого источника, интерес к приобретению «Интезы» еще летом проявляли сразу несколько инвесторов. Но все они рассчитывали, что удастся сохранить корреспондентские отношения с головной структурой.

«Итальянская сторона довольно четко дала всем понять, что на это можно не рассчитывать, поэтому когда появилась информация о возможной продаже банка менеджменту, никто не удивился», — отмечает он.

В третьем квартале 2022 года группа сократила связанные с РФ активы на €2,3 млрд.

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