Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Газпромбанк» столкнулся с трудностями в переговорах о покупке российской «дочки» Intesa Sanpaolo

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo ведет переговоры о продаже своей российской «дочки» «Газпромбанку», однако стороны столкнулись с затруднениями, рассказали изданию Frank Media источники, знакомые с ситуацией.  

«Газпромбанк» столкнулся с трудностями в переговорах о покупке российской «дочки» Intesa Sanpaolo

В прошлом месяце сообщалось, что 100% российского бизнеса Intesa собираются выкупить топ-менеджеры «Интезы», председателем совета директоров которой выступает Антонио Фаллико. С 2012 года Фаллико руководит наблюдательным советом фонда прямых инвестиций «Мир Кэпитал», который Intesa Sanpaolo учредила совместно с «Газпромбанком».

В октябре Владимир Путин утвердил перечень банков, которым нельзя совершать сделки с долями и акциями компаний из «недружественных» стран. Российская «Интеза» попала в этот список. Согласно документу, подписанному президентом, теперь для такой сделки потребуется специальное разрешение.

Один из собеседников Frank Media рассказал о «сложной переговорной позиции итальянской стороны». По его словам, Intesa Sanpaolo не готова сохранять корреспондентские отношения со своей дочерней организацией.

По словам другого источника, интерес к приобретению «Интезы» еще летом проявляли сразу несколько инвесторов. Но все они рассчитывали, что удастся сохранить корреспондентские отношения с головной структурой.

«Итальянская сторона довольно четко дала всем понять, что на это можно не рассчитывать, поэтому когда появилась информация о возможной продаже банка менеджменту, никто не удивился», — отмечает он.

В третьем квартале 2022 года группа сократила связанные с РФ активы на €2,3 млрд.

Узнайте, как ускорить работу сайта на 20% и увелить число пользователей в 4 раза с помощью облачного провайдера. Подробнее по ссылке

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ намерен ужесточить условия страхования банковских карт
  2. 2 Что такое банковская карта в Telegram и почему это удобно
  3. 3 Как быстро и эффективно создать приложение для финансового сектора — личный опыт
  4. 4 ПСБ проведет хакатон по созданию банковских сервисов
  5. 5 Что будет с искусственным интеллектом и роботами в России: новая реальность
StartupDrive
Как запустить свой акселератор
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

13 декабря 2022

Антихакатон «No-code разработка IT-решений»

14 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

VK Cup 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ