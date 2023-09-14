«Газпромбанк» решил выкупить ТЦ «Мега» у компании-владельца IKEA

Структура «Газпромбанка» стала основным претендентом на покупку торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres. Стороны, по словам источников «Коммерсанта», достигли некоторых договоренностей.
В Ingka Centres заявили, что компания рассматривает разные варианты для торговых центров «Мега» в РФ, а сам процесс, требует времени. В «Газпромбанке» комментарий не представили.
Ingka принадлежит 14 ТЦ «Мега» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах общей площадью 2,3 млн кв. м. Компания также владеет IKEA, которая занимала большие площади в «Мегах». По данным Forbes, в 2022 году выручка Ingka от сдачи площадей в российских ТЦ снизилась на 19% год к году, до $285 млн.
Глава Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов оценил стоимость торговых центров в $2,85 млрд без учета скидки от 50%, которую требуют для согласования подобных сделок правительственной комиссией. Он считает, что продажа активов может включать опцион обратного выкупа.
Фото на обложке: David Bokuchava /
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