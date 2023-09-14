Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Газпромбанк» решил выкупить ТЦ «Мега» у компании-владельца IKEA

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Структура «Газпромбанка» стала основным претендентом на покупку торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres. Стороны, по словам источников «Коммерсанта», достигли некоторых договоренностей.

«Газпромбанк» решил выкупить ТЦ «Мега» у компании-владельца IKEA

В Ingka Centres заявили, что компания рассматривает разные варианты для торговых центров «Мега» в РФ, а сам процесс, требует времени. В «Газпромбанке» комментарий не представили.

Ingka принадлежит 14 ТЦ «Мега» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах общей площадью 2,3 млн кв. м. Компания также владеет IKEA, которая занимала большие площади в «Мегах». По данным Forbes, в 2022 году выручка Ingka от сдачи площадей в российских ТЦ снизилась на 19% год к году, до $285 млн.

 Глава Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов оценил стоимость торговых центров в $2,85 млрд без учета скидки от 50%, которую требуют для согласования подобных сделок правительственной комиссией. Он считает, что продажа активов может включать опцион обратного выкупа.

Фото на обложке: David Bokuchava / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Конверсия увеличилась в 14 раз» — итоги акселератора от IKEA Centres Russia
  2. 2 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
  3. 3 Устраивайтесь поудобнее: мебель на замену IKEA
  4. 4 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
  5. 5 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ