«Газпромнефть» откроет более 50 АЗС в формате самообслуживания до конца 2024 года

«Газпромнефть» до конца 2024 года откроет более 50 автозаправочных станций (АЗС) в формате самообслуживания в 12 регионах России, сообщила компания.
- Новости
Автомобилисты смогут самостоятельно оплачивать топливо, товары кафе и магазина.
«Организация пространств для автономных покупок на АЗС предусматривает увеличенное количество экспресс-касс. Это позволяет клиентам сети совершать покупки быстрее <…>. Интерфейс касс позволяет также узнать баланс топливной карты и количество бонусов программы лояльности», — говорится в сообщении.
АЗС появятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодарском крае, Екатеринбурге, Тюмени, а также Вологодской, Свердловской, Нижегородской областях, Чувашской республике и Татарстане.
Сообщается, что первые 4 автозаправочные станции в новом формате в Санкт-Петербурге оказались привлекательны для клиентов — в часы пик доля транзакций самообслуживания на них выросла с 60% до 80%.
«Газпромнефть» с помощью проводимой цифровой трансформации рассчитывает повысить операционную эффективность бизнеса, а также сделать сервис более клиентоцентричным.
Фото: «Газпромнефть»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 BelkaCar и «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили функционал заправки авто по QR-коду
- 2 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
- 3 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
- 4 Стать партнером экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» стало проще: создан сервис для поставщиков товаров и услуг
- 5 Маркетплейс для владельцев АЗС и предпринимателей: чем интересна новая цифровая платформа «Вебнефть»
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июня 2024
23 июня 2024
23 июня 2024
24 июня 2024
25 июня 2024