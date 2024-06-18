«Газпромнефть» откроет более 50 АЗС в формате самообслуживания до конца 2024 года

«Газпромнефть» до конца 2024 года откроет более 50 автозаправочных станций (АЗС) в формате самообслуживания в 12 регионах России, сообщила компания.

Автомобилисты смогут самостоятельно оплачивать топливо, товары кафе и магазина.

«Организация пространств для автономных покупок на АЗС предусматривает увеличенное количество экспресс-касс. Это позволяет клиентам сети совершать покупки быстрее <…>. Интерфейс касс позволяет также узнать баланс топливной карты и количество бонусов программы лояльности», — говорится в сообщении.

АЗС появятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодарском крае, Екатеринбурге, Тюмени, а также Вологодской, Свердловской, Нижегородской областях, Чувашской республике и Татарстане.

Сообщается, что первые 4 автозаправочные станции в новом формате в Санкт-Петербурге оказались привлекательны для клиентов — в часы пик доля транзакций самообслуживания на них выросла с 60% до 80%.

«Газпромнефть» с помощью проводимой цифровой трансформации рассчитывает повысить операционную эффективность бизнеса, а также сделать сервис более клиентоцентричным.

Фото: «Газпромнефть»