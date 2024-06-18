Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Газпромнефть» откроет более 50 АЗС в формате самообслуживания до конца 2024 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Газпромнефть» до конца 2024 года откроет более 50 автозаправочных станций (АЗС) в формате самообслуживания в 12 регионах России, сообщила компания.

«Газпромнефть» откроет более 50 АЗС в формате самообслуживания до конца 2024 года
  1. Новости

Автомобилисты смогут самостоятельно оплачивать топливо, товары кафе и магазина.

«Организация пространств для автономных покупок на АЗС предусматривает увеличенное количество экспресс-касс. Это позволяет клиентам сети совершать покупки быстрее <…>. Интерфейс касс позволяет также узнать баланс топливной карты и количество бонусов программы лояльности», — говорится в сообщении.

 

АЗС появятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодарском крае, Екатеринбурге, Тюмени, а также Вологодской, Свердловской, Нижегородской областях, Чувашской республике и Татарстане. 

Сообщается, что первые 4 автозаправочные станции в новом формате в Санкт-Петербурге оказались привлекательны для клиентов — в часы пик доля транзакций самообслуживания на них выросла с 60% до 80%.

«Газпромнефть» с помощью проводимой цифровой трансформации рассчитывает повысить операционную эффективность бизнеса, а также сделать сервис более клиентоцентричным.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото: «Газпромнефть»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 BelkaCar и «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили функционал заправки авто по QR-коду
  2. 2 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
  3. 3 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
  4. 4 Стать партнером экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» стало проще: создан сервис для поставщиков товаров и услуг
  5. 5 Маркетплейс для владельцев АЗС и предпринимателей: чем интересна новая цифровая платформа «Вебнефть»
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

23 июня 2024

MGIMO Ventures

24 июня 2024

Отбор пилотных проектов в сфере ИИ Сколково

25 июня 2024

Business Travel Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ