Gedeon Richter начала поставлять в Россию аналоги зарубежных препаратов для диабетиков

Венгерская компания Gedeon Richter начала поставлять в Россию три дженерика зарубежных препаратов, используемых при диабете второго типа — «Янувия», «Галвус» и «Галвус мет». Это средства остановивших свою деятельность в РФ иностранных фармкомпаний.
Поставки дженериков уже начались, но объемы в компании не раскрыли. Запросы «Ведомостей» в MSD и Novartis остались без ответов.
После февраля 2022 года, когда отдельные иностранных фармкомпании заявили о сокращении инвестиций в РФ, у их конкурентов появилась возможность увеличить свою долю на российском рынке. Однако конкуренцию здесь им могут составить местные производители, отмечают эксперты.
Так регудостоверения на производство дженерика «Янувия» есть у отечественных фармкомпаний АО «Медисорб» и ООО «Гротекс» (Solopharm), по данным ГРЛС. А «Галвус», согласно перечню, могут выпускать ОА «Алиум» и «Северная звезда».
- В марте 2023 года российские ученые разработали прибор для контроля уровня глюкозы в крови без прокола. Специальный глюкометр выполнен в виде клипсы, которая крепится на мочке уха и измеряет уровень сахара без прокола. Самой разработке уже несколько лет, но сейчас компания запустила уже третий краудфандиинг на AnnNIGM 2, усовершенствовав первоначальный вариант устройства.
Фото на обложке: Monkey Business Images /
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