Студенты GeekBrains подали второй коллективный иск к онлайн-школе

Студенты онлайн-школы GeekBrains подали второй коллективный иск в отношении компании. Поводом стал отказ EdTech-предприятия возвращать деньги клиентам за онлайн-курсы в начале обучения.

Иск поступил в Савеловский районный суд 26 июля, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя группы юристов сервиса DestraLegal.ru Юлию Алейник (представляет интересы заявителей).

Заявителями выступили 102 студента, они требуют 25,7 млн рублей. Эта сумма включает стоимость оплаченных курсов, неустойку за отказ удовлетворить требования клиентов и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей на каждого.

Представитель GeekBrains сообщил, что случаи, когда кому-то из студентов «может не подойти конкретный курс», случаются в работе онлайн-школы. По его словам, площадка помогает с подбором «альтернативных вариантов бесплатной замены образовательной программы». Также компания запустила «Горячую линию» для студентов, где решает различные вопросы, в том числе о возврате средств за обучение.

Первый коллективный иск к GeekBrains из-за отказа вернуть деньги был подан в декабре 2021 года. Изначально в нем участвовали 24 студента. Общая сумма их требований на тот момент составляла 4,5 млн рублей. В прошлый раз компания смогла урегулировать конфликт во внесудебном порядке, выплатив около 2 млн рублей.

В GeekBrains уверяют, что суд не квалифицировал изначальный иск к компании как коллективный и оставил его без рассмотрения по существу.

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