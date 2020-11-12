GeekBrains и «Альпина Паблишер» проведут онлайн-семинар о карьерном росте

Образовательная экосистема GeekBrains и научно-популярное издательство «Альпина Паблишер» организуют серию бесплатных вебинаров о выборе профессии и карьерном росте. Занятия проведут известные предприниматели, топ-менеджеры и преподаватели, ранее уже поделившиеся своим опытом на страницах популярных книг. Мероприятия пройдут с 23 по 27 ноября.

На семинарах выступят:

Алексей Минкевич, технический директор, руководитель центра разработки компании Lyft в Минске;

Константин Борисов, основатель компании Support Partners и колумнист Forbes;

Елена Сосновцева, автор и ведущая подкаста Memento Memory;

Татьяна Митрова, директор Центра энергетики бизнес-школы СКОЛКОВО;

Каролина Гладкова, PR-директор BBDO Group, лектор и сооснователь мастерской антикризисных коммуникаций на базе факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, колумнист РБК;

Светлана Иванова, автор книги «Кандидат. Новичок. Сотрудник. Комплексная типология метапрограмм в управлении»;

Дмитрий Сендеров, управляющий партнер коммуникационной группы STRONG, член Американской академии рекламы;

Сергей Горбатов, автор книги «Обратная связь в бизнесе: честный диалог с клиентами и сотрудниками»;

Нина Зверева, кандидат филологических наук, дважды лауреат премии ТЭФИ, преподаватель в Московской школе управления СКОЛКОВО;

Ольга Лукина, бизнес-психотерапевт, консультант по личностному развитию, кандидат медицинских наук.

Слушатели вебинаров узнают о том, как выбрать оптимальную работу на основе своих индивидуальных особенностей, правильно спланировать карьеру и сохранить баланс между работой и личной жизнью, как освоить новые для себя области и быть успешным в условиях жесткой конкуренции. Все участники получат в подарок электронную книгу и инструкцию по ведению переговоров.

Зарегистрироваться и ознакомиться с расписанием онлайн-встреч можно по ссылке.

Фото на обложке: PhotoJuli86/Shutterstock