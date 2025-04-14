Основная доля геймеров приходится на женщин в возрасте 35-44 лет

Оператор мобильной связи T2 представил исследование поведения мобильных геймеров за первый квартал 2025 года, с ним ознакомился Русбейс. Главной аудиторией стали женщины в возрасте 35-44 лет.

Кто играет? Средняя месячная аудитория мобильных игр составляет 5,9 млн человек. Среди игроков преобладают женщины (56,5%), а мужчины составляют 43,5%. Основная доля геймеров – зрелые пользователи: 41% в возрасте 35-44 лет, 21% — 45-54 года и 18% – 25-34 года. Подростки до 18 лет и пожилые люди старше 64 лет наименее активны — их доля составляет 3% и 4% соответственно.

Когда играют? 40% пользователей играют в мобильные игры в рабочие часы, что может быть связано с желанием отвлечься, объясняют авторы исследования. Утренняя активность составляет 19%, вечерняя — 27%, а ночная — всего 14%.

Жанровые предпочтения. Лидером по популярности стали экшены, которые предпочитают 62% женщин и 38% мужчин. На втором месте — жанр «три в ряд» с преобладанием женской аудитории (58%). Шутеры замыкают тройку лидеров, при этом мужчины немного опережают женщин (51% против 49%). Наименее популярны раннеры — их доля всего 0,01%.

Исследование охватило 35 игр, включая массовые хиты (Candy Crush Saga, Roblox) и нишевые проекты (MARVEL Future Fight, Clash of Clans).

В 2024 году российские геймеры потратили на компьютерные и мобильные игры 173 млрд рублей, что на 7,5% больше, чем в 2023 году (161 млрд рублей). В числе самых популярных игр оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM