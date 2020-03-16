Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Об этом говорится в заявлении Microsoft.

Как следует из сообщения, Гейтс решился на этот шаг, чтобы «уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие, образование и для того, чтобы принимать активное участие в борьбе с изменением климата».

При этом Гейтс продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.

В 2014 году Гейтс покинул пост главы совета директоров Microsoft. Его преемником тогда был назначен независимый директор Джон Томпсон.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон.