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«Гемотест» начнет делать тесты на коронавирус с 26 марта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Частная лаборатория «Гемотест» начнет при поддержке Роспотребнадзора выполнять тесты на новый коронавирус в Москве и Подмосковье с 26 марта, в Симферополе — c 31 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Гемотест» начнет делать тесты на коронавирус с 26 марта

«Сдать анализ на инфекцию COVID-19, вызванную вирусом SARS-CoV-2, можно в двух отделениях в Москве, а также в шести городах Подмосковья — Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцово», — рассказали в компании.

Стоимость анализа составит 1900 рублей: сам анализ будет стоит 1490 рублей, взятие биоматериала — 410 рублей. Срок исполнения исследования – до двух дней. Для заказа исследования пациенту необходимо будет предъявить паспорт. В первые дни лаборатория «Гемотест» будет делать до 3 тысяч анализов в сутки.

Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является мазок из ротоглотки. Процесс оформления и сдачи анализа займет не более десяти минут,  сообщили в компании.

Чтобы сократить время пребывания в лабораториях, пациенты могут оформить предзаказ анализа на коронавирус на сайте «Гемотеста».

Первой о планах в течение месяца начать проводить тесты на COVID-19 всем желающим сообщила «Инвитро». Пока компания проводит закупку необходимых тест-систем и не раскрывает цену услуги, сообщал Forbes.

Фото: Unsplash

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