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Меньше половины компаний малого и среднего бизнеса отмечают 23 февраля и 8 марта — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Меньше половины компаний из сегмента малого и среднего бизнеса поздравляют сотрудников, партнеров и клиентов с 23 февраля и 8 марта. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс.Кассы», опросив своих клиентов среди малого и среднего бизнеса.

Меньше половины компаний малого и среднего бизнеса отмечают 23 февраля и 8 марта — опрос

54% компаний ничего не дарят сотрудникам на 23 февраля и 8 марта. Из тех, кто готовит подарки, 89% вручают их и сотрудникам, и партнерам, остальные — или сотрудникам, или клиентам.

Кто отвечает за подарки к гендерным праздникам:

  • лично руководители и основатели бизнеса — 42% компаний;
  • сотрудники разных отделов — 35%;
  • секретари — 16%;
  • маркетологи — 7%.

Для 38% участников опроса главное при выборе продавца подарков — доступные цены и удобная доставка. Только 10% опрошенных ответили, что им важен широкий ассортимент.

В большинстве случаев бизнес поздравляет с гендерными праздниками довольно традиционно: в 35% опрошенных компаний преподносят цветы, часто вместе с другими подарками, в 16% дарят только подарки (например, парфюмерные или косметические сертификаты, сладости или билеты на развлекательные мероприятия), в 23% в дополнение к подаркам устраивают фуршет для сотрудников.

Опрос прооводился среди 330 представителей компаний малого и среднего бизнеса в январе 2020 года.

Фото: Unsplash

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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