Россияне назвали главные гендерные стереотипы в образе предпринимателей

Россияне назвали существующие стереотипы в восприятии предпринимателей-мужчин и предпринимателей-женщин: это хладнокровие и категоричность для первых и мягкий подход в управлении для вторых.

Исследование восприятия россиянами предпринимателей провели в IFORS Research, результаты есть в распоряжении RB.RU. Опрос проводился с 14 по 28 февраля 2022 года, на вопросы ответили 1600 россиян всех возрастов и федеральных округов.

Респонденты также выделили качества, присущие предпринимателям независимо от пола: это порядочность и коммуникабельность.

Россияне описывают мужчин предпринимателей в основном как умных, образованных (46%) и предприимчивых (17%).

При этом женщины, описывая бизнесмена, чаще называют ум, образованность (56%); ответственность, надежность (17%) и целеустремленность (16%). Мужчины при описании более сдержаны и лаконичны: умный, образованный (41%), а также предприимчивый (22%).

В описании женщин-предпринимателей жители страны говорят, что они умные и образованные (48%), красивые (19%) и деловые (17%).

Помимо перечисленного, отдельно женщины считают, что для бизнесвумен характерны смелость и риск (17%).

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