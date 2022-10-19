Бывший гендиректор SberGames стал директором по продукту в VK Play

Экс-гендиректор SberGames Александр Михеев получил должность директора по продукту в VK Play, сообщили в пресс-службе сервиса.
В июне 2022 года «Сбер» объявил о закрытии SberGames, причиной такому решению послужили санкции.
В новой должности Михеев займется курирование продуктового направления, а также стратегией вывода продуктов на рынок.
«Мы продолжаем усиливать команду VK Play и очень рады, что к нам присоединился Александр Михеев, чья экспертиза поможет вывести наши продукты на новый уровень. Александр обладает большим опытом работы в игровой индустрии, и я уверен, что у нас впереди много интересных запусков», — сказал CEO VK Play Василий Магурян.
С марта 2021 года Михеев был сооснователем SberGames, позже занимал пост генерального директора компании. Игровая площадка VK Play была запущена в апреле 2022 года.
Фото на обложке: VK Play
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