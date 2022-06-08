«Сбер» объявил о закрытии SberGames. Юридически игровое подразделение банка существует чуть больше года. В «Сбере» закрытие компании объяснили внешними воздействиями, причиной которых стали западных санкции.

О закрытии SberGames пресс-служба «Сбера» сообщила Forbes. Игровое подразделение «Сбера» закрывается «в связи с внешними ограничениями» для разработчиков из России.

SberGames перестанет нанимать сотрудников и останавливает запуск новых проектов. Часть штата (он насчитывает около 200 профильных специалистов) переведут на другие проекты «Сбера».

Из SberGames также ушел генеральный директор Александр Михеев. До него пост занимала основательница Game Insight Алиса Чумаченко, но она уволилась 23 марта.

Юридическое лицо ООО «Сбергеймз» было зарегистрировано в апреле 2021 года. Спустя несколько месяцев «Сбер» купил домен games.ru.

О планах закрыть SberGames «Коммерсант» рассказывал в начале мая.

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