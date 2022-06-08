Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбер» объявил о закрытии SberGames

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» объявил о закрытии SberGames. Юридически игровое подразделение банка существует чуть больше года. В «Сбере» закрытие компании объяснили внешними воздействиями, причиной которых стали западных санкции.

«Сбер» объявил о закрытии SberGames

О закрытии SberGames пресс-служба «Сбера» сообщила Forbes. Игровое подразделение «Сбера» закрывается «в связи с внешними ограничениями» для разработчиков из России.

SberGames перестанет нанимать сотрудников и останавливает запуск новых проектов. Часть штата (он насчитывает около 200 профильных специалистов) переведут на другие проекты «Сбера».

Из SberGames также ушел генеральный директор Александр Михеев. До него пост занимала основательница Game Insight Алиса Чумаченко, но она уволилась 23 марта.

Юридическое лицо ООО «Сбергеймз» было зарегистрировано в апреле 2021 года. Спустя несколько месяцев «Сбер» купил домен games.ru.

О планах закрыть SberGames «Коммерсант» рассказывал в начале мая.

Фото на обложке: bxTT / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
  2. 2 Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу
  3. 3 Показать все лучшее сразу
  4. 4 Привлечёт ли твой стартап финансирование? Отвечает инвестор
  5. 5 FAQ: как правильно искать партнеров через SberUnity?

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2022

Премия «Сделано в России»

10 июня 2022

Технологический акселератор в сфере нефти и газа «Алмаз-Антей»

10 июня 2022

Магистерская программа «Машинный интеллект в финансах»

Все ВОЗМОЖНОСТИ