Раунд на $2 млрд: Беспилотники General Motors смогут использовать облачные сервисы Microsoft

Подразделение General Motors, разрабатывающее беспилотники Cruise, привлекло $2 млрд. В числе инвесторов — Honda и Microsoft. При этом Cruise и Microsoft стали стратегическими партнерами и смогут использовать сервисы друг друга. Об этом сообщает пресс-служба Cruise.

В результате раунда финансирования оценка Cruise достигла $30 млрд.

По данным The Verge, Cruise будет использовать облачную инфраструктуру Microsoft Azure для обработки и хранения данных, генерируемых беспилотниками. До настоящего времени GM чаще использовала облачную инфраструктуру Google.

В свою очередь, Microsoft будет использовать соглашение для расширения своего присутствия в транспортном секторе. Например, для тестирования наработок в сферах машинного обучения и робототехники, пишет TechCrunch. Отмечается, что для Microsoft это первое партнерство с компанией-разработчиком беспилотников.

Ранее в сфере автопроизводства Microsoft работала только с машинами, управляемыми водителями. Так, Renault, Nissan и Volkswagen уже стали клиентами компании для подключения к ее информационной сети.

Компания Cruise была создана в 2013 году в Сан-Франциско. Через 3 года стартап приобрел General Motors за $1 млрд. По данным Crunchbase, без учета последнего раунда компания уже привлекла $5,3 млрд инвестиций.

Недавно Cruise начала испытания прототипов дронов без водителей на улицах Сан-Франциско. В качестве пассажиров пока выступают только сотрудники компании. Компания планировала запустить коммерческую службу беспилотных такси в 2019 году, но проект до сих пор находится в разработке. Новая дата его реализации пока не называется.

Первый электрокар Cruise для совместных поездок без водителя был представлен компанией в начале 2020 года.

Фото: Cruise