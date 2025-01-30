Суд арестовал имущество группы «Домодедово» по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Подмосковья принял обеспечительные меры к группе «Домодедово» и ее бенецифиарам по иску Генпрокуратуры, который был подан 28 января. Об этом говорится в определении суда, которое опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В частности, суд запретил Федеральной налоговой службе и ее территориальным органам вносить изменения в ЕГРЮЛ, связанные с компаниями «Домодедова», за исключением случаев, когда изменения инициированы Росимуществом.

Также суд наложил арест на доли владельца аэропорта Дмитрия Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана в российских и иностранных юрлицах. Кроме того, под арест попали активы ООО «ДМЕ Холдинг», АО «Аламо холдинг», ООО «Домодедово авиэйшн секьюрити» и других компаний группы (кроме средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, зарплат сотрудникам).

Помимо этого, суд обязал органы управления «Домодедова» и связанных с ним лиц обеспечить бесперебойную деятельность аэропорта. Руководству ООО «ДМЕ Холдинг», «АО «Аламо холдинг» и МКООО «Асьенда инвестментс лимитед» при этом запрещено предпринимать действия для перерегистрации и продажи земельных участков на территории аэровокзального комплекса. Следующее заседание по делу состоится 28 февраля.

О том, что Генпрокуратура подала иск к «Домодедову», 29 января написал «Коммерсантъ». В тот же день источник «Ведомостей» сообщил, что ведомство потребовало взыскать в доход России 100% ООО «ДМЕ Холдинг», так как группа, по версии Генпрокуратуры, оказалась под иностранным контролем.