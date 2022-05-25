Российская геоаналитическая платформа Geointellect вышла на рынок Узбекистана

Российский центр пространственных исследований Geointellect запустился в Узбекистане. Это первый зарубежный рынок компании с локализацией, сообщили RB.RU в пресс-службе сервиса. Объем инвестиций составил $75 тыс.

«В Узбекистане активно развивается ритейл, ведется строительство, активно цифруются данные в госсекторе, есть много сервисов, полезных для геоаналитики. В этом году мы заключили договор с хокимиятом Ташкента на продажу данных, это позволит Geointellect быстрее и глубже анализировать локации в Ташкенте», — сообщил СЕО компании Денис Струков.

Сейчас у Geointellect открыт офис в Ташкенте. До конца года компания планирует начать работу по всему Узбекистану и масштабироваться на другие страны.

Geointellect — это геоаналитическая платформа, которая агрегирует различные источники данных о локации и трафике. По данным на 2020 год, в базе проекта содержится более 24 млн объектов. Клиенты взаимодействуют с платформой по модели маркетплейса — выбирают и оплачивают только те данные, которые им нужны.

Платформа работала с Leroy Merlin, X5 Group, Adidas, KFC, Lamoda, Ozon, Wildberries. Клиентами Geointellect являются более 400 компаний из ритейла и других отраслей.

В России Geointellect работает с 2003 года. Компанию основал кандидат технических наук Денис Струков. В 2020 году он вошел в топ-20 самых успешных предпринимателей в PropTech по версии RB.RU.

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