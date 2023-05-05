Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Грузия временно закрыла КПП «Казбеги — Верхний Ларс» для легковых машин

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

С 5 мая по 5 июня Грузия закрывает проезд легковых авто через КПП «Казбеги-Верхний Ларс». Об этом сообщает Министерство финансов страны.

Грузия временно закрыла КПП «Казбеги — Верхний Ларс» для легковых машин

В качестве причины указываются ремонтные работы на этом участке. В указанный период машины будут перенаправлять на запасные выезды, по которым перемещаются крупногабаритные авто. В ведомстве также добавили, что проезд будет работать круглосуточно.

Как пишет Telegram-канал Николая Левшица, перенаправление трафика привело к загруженности грузового коридора. Путешественникам следует учитывать, что время пересечения границ может быть увеличено.

«Верхний Ларс» — единственный КПП между РФ и Грузией. Осенью 2022 года после объявления в России частичной мобилизации на этом участке образовалась пробка из желающих покинуть страну россиян.

По данным МВД Грузии, по состоянию с 21 по 27 сентября на территорию страны въехало свыше 53 тыс. россиян.

Ранее оппозиционная партия «За Грузию» внесла в местный парламент резолюцию о сокращении срока безвизового пребывания граждан РФ в стране. Сейчас для посещения Грузии россиянам достаточно загранпаспорта. Находиться в стране можно до года.

Фото на обложке: muph / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Москве появился новый вид мошенничества с использованием электросамокатов
  2. 2 Подсанкционные МТС-банк и «Уралсиб» прекратили выпуск карт UnionPay
  3. 3 Губернатор Бали предложил ввести систему квот для туристов
  4. 4 Apple отчиталась о падении выручки второй квартал подряд
  5. 5 «Коммерсантъ» узнал, какие магазины заработают на площадках бывшего Uniqlo
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 мая 2023

E-world.prototype.club

05 мая 2023

«Еда будущего»

06 мая 2023

Онлайн-программа менторства и бизнес-акселерации для предпринимательниц

Все ВОЗМОЖНОСТИ