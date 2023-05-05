Грузия временно закрыла КПП «Казбеги — Верхний Ларс» для легковых машин

С 5 мая по 5 июня Грузия закрывает проезд легковых авто через КПП «Казбеги-Верхний Ларс». Об этом сообщает Министерство финансов страны.

В качестве причины указываются ремонтные работы на этом участке. В указанный период машины будут перенаправлять на запасные выезды, по которым перемещаются крупногабаритные авто. В ведомстве также добавили, что проезд будет работать круглосуточно.

Как пишет Telegram-канал Николая Левшица, перенаправление трафика привело к загруженности грузового коридора. Путешественникам следует учитывать, что время пересечения границ может быть увеличено.

«Верхний Ларс» — единственный КПП между РФ и Грузией. Осенью 2022 года после объявления в России частичной мобилизации на этом участке образовалась пробка из желающих покинуть страну россиян.

По данным МВД Грузии, по состоянию с 21 по 27 сентября на территорию страны въехало свыше 53 тыс. россиян.

Ранее оппозиционная партия «За Грузию» внесла в местный парламент резолюцию о сокращении срока безвизового пребывания граждан РФ в стране. Сейчас для посещения Грузии россиянам достаточно загранпаспорта. Находиться в стране можно до года.

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