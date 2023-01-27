Миллиардер из России оказался главным налогоплательщиком Великобритании

Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets, миллиардер Александр Герко оказался во главе списка бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну (The Tax List 2023). Список составила The Sunday Times.

За 12 месяцев 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день, сообщает издание.

Герко сдвинул на второе место лидера рейтинга последних трех лет — основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (уплатила £460,2 млн, или $569,6 млн) и ее семью. В тройку лидеров вместе со своей семьей также входит совладелец и глава Pentland Group Стивен Рубин (£392,3 млн, или $485,7 млн) — компания специализируется на производстве спортивных товаров.

Александр Герко родился в Москве, получил степень доктора математических наук в МГУ. У Герко британское гражданство, издание также сообщает, что недавно он отказался от российского.

Свою карьеру миллиардер начал с торговли акциями в Deutsche Bank, затем работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году создал собственную трейдинговую компанию XTX Markets. Его предприятие специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и пользуется статистическими моделями, которые анализируют торговые данные.

По данным Bloomberg на декабрь 2022 года, состояние Герко составляет $6 млрд. В Великобритании он инвестирует в ряд проектов по улучшению преподавания математики. The Sunday Times называет миллиардера откровенным критиком российской спецоперации на Украине.

Фото на обложке: Twitter Александра Герко