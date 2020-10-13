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Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Глава «Сбера» Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса». Об этом сообщает «Интерфакс».

Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса»

В июне в Сбербанке сообщили, что Греф будет занимать место в совете директоров интернет-компании только до формирования нового состава коллегиального органа. В дальнейшем глава «Сбера» не намерен переизбираться в совет, заявляли в банке.

Герман Греф вошел в совет директоров компании в мае 2014 года.

В июне 2020 года Yandex N.V., головная компания «Яндекса» и других компаний группы, объявила о параметрах раздела совместных со Сбербанком активов. Интернет-компания станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Маркет», а банк в июле стал полным хозяином сервиса «Яндекс.Деньги».

«Яндекс» проведет годовое собрание акционеров 29 октября. На нем акционеры смогут переизбрать в совет директоров сооснователя и CEO «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего CTO компании Михаила Парахина.

Помимо них, в совет директоров также входят:

  • управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян,
  • профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев,
  • основательница Wellville Эстер Дайсон,
  • экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин,
  • сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан,
  • гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий,
  • гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров,
  • Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Председателем совета директоров «Яндекса» является президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон.

Фото: пресс-служба Сбербанка

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