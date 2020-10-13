Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса»
Глава «Сбера» Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса». Об этом сообщает «Интерфакс».
В июне в Сбербанке сообщили, что Греф будет занимать место в совете директоров интернет-компании только до формирования нового состава коллегиального органа. В дальнейшем глава «Сбера» не намерен переизбираться в совет, заявляли в банке.
Герман Греф вошел в совет директоров компании в мае 2014 года.
В июне 2020 года Yandex N.V., головная компания «Яндекса» и других компаний группы, объявила о параметрах раздела совместных со Сбербанком активов. Интернет-компания станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Маркет», а банк в июле стал полным хозяином сервиса «Яндекс.Деньги».
«Яндекс» проведет годовое собрание акционеров 29 октября. На нем акционеры смогут переизбрать в совет директоров сооснователя и CEO «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего CTO компании Михаила Парахина.
Помимо них, в совет директоров также входят:
- управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян,
- профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев,
- основательница Wellville Эстер Дайсон,
- экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин,
- сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан,
- гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий,
- гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров,
- Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).
Председателем совета директоров «Яндекса» является президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон.
Фото: пресс-служба Сбербанка
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