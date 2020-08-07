Российский биотех-стартап Gero привлек $2,2 млн от Bulba Ventures и инвесторов

Российско-сингапурская компания Gero , которая специализируется на разработке терапий в области старения и сложных болезней с использованием искусственного интеллекта (ИИ), объявила о закрытии раунда на сумму $2,2 млн. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Gero.

Лид-инвестором стал венчурный фонд Bulba Ventures Юрия Мельничека. Сам Мельничек вошел в совет директоров Gero. Среди других инвесторов — серийные предприниматели в сфере фармацевтики, IT и искусственного интеллекта.

Общий объем инвестиций в компанию составил $7,5 млн.

Привлеченные средства компании направила на развитие платформы на основе ИИ для анализа клинических и генетических данных и для поиска лекарств против хронических заболеваний, связанные со старением, психических заболеваний и других.

Gero собирает большие биомедицинские данные (включая клинические истории и геномику) животных и человека и применяет современные средства машинного обучения и ИИ для выяснения фундаментальных причин старения человека. Команда проекта работает со специалистами в области биологии старения и клинической медицины.

Разработанная стартапом платформа в настоящее время используется для разработки лекарств в других сферах, в частности, занимается поиском потенциальных терапий против COVID-19.

По оценке CB Insights, в 2018 году стартапы, занимающиеся вопросами продления жизни, привлекли в целом почти $800 млн. В 2016 году исследователи из американских некоммерческих организаций Oxford Economics и AARP оценили размер экономики долголетия только в США в районе $7,1 трлн. В 2032 году этот показатель, по их прогнозам, должен практически удвоиться, составив $13,5 трлн.

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