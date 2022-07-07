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Российская команда Hays начала работать под брендом Get experts

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский менеджмент Hays выкупил ООО «Хейз Спешиалист Рекрутмент», команда продолжит работу под брендом Get experts. Об этом RB.RU сообщила директор по маркетингу обновленной компании Анна Спирина. 

В марте международная рекрутинговая компания Hays остановила свою операционную деятельность в России.

Российская команда Hays начала работать под брендом Get experts

«Компания ООО "Хейз Спешиалист Рекрутмент" была выкуплена российским менеджментом. Смена бренда была условием сделки. Связи с компанией Hays теперь не будет никакой», — сообщила Спирина в разговоре с RB.RU. Сумма сделки не раскрывается.

В Get experts, как сообщается в соцсетях бренда, работают 100 консультантов с узкой экспертизой, еще 150 тыс. профессионалов числятся в базе. По собственным данным, у компании порядка 1 тыс. клиентов.  

«В фокусе нашей экспертизы по-прежнему остается подбор менеджеров высшего и среднего звена, экспертов на постоянные и временные проекты, оценка рынка кандидатов для работодателей и карьерное консультирование», — говорится в сообщении компании.

4 марта Hays остановила работу в России. Тогда в компании пояснили, что речь идет о полном уходе с федерального рынка занятости.

Фото на обложке: Unsplash

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