Forbes подсчитал, кто из российских миллиардеров потерял больше всего средств в 2022 году. На первом месте оказался владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние снизилось на $11 млрд. Второе место по размеру потерь у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, на третьем — основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.

Самыми обедневшими в 2022 году российскими миллиардерами оказались Мордашов, Бакальчук и Тиньков — Forbes