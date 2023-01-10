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Самыми обедневшими в 2022 году российскими миллиардерами оказались Мордашов, Бакальчук и Тиньков — Forbes

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Forbes подсчитал, кто из российских миллиардеров потерял больше всего средств в 2022 году. На первом месте оказался владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние снизилось на $11 млрд. Второе место по размеру потерь у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, на третьем — основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.

Самыми обедневшими в 2022 году российскими миллиардерами оказались Мордашов, Бакальчук и Тиньков — Forbes

Рейтинг самых обедневших в 2022 году российских миллиардеров:

  1. Владелец «Северстали», «Севергрупп», Nordgold и «Алгоритм» Алексей Мордашов потерял $11,1 млрд, сейчас его состояние составляет $18,4 млрд;
  2. Основательница онлайн-площадки электронной торговли Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла $8,3 млрд, сейчас ее состояние оценивается в $4,7 млрд;
  3. Основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков потерял $5,9 млрд (сейчас владеет $0,87 млрд);
  4. Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд);
  5. Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд);
  6. Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд);
  7. Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд);
  8. Совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд);
  9. Совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд);
  10. Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ($3,4 млрд).

Ранее также стало известно о пяти азиатских миллиардерах, которым удалось нарастить свой капитал в 2022 году.

Фото на обложке: Unsplash

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