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Сервис такси Gett привлек $100 млн инвестиций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис такси Gett привлек $100 млн от новых и существующих инвесторов. Об этом говорится в сообщении компании.

Сервис такси Gett привлек $100 млн инвестиций

Средства пойдут на развитие международной SaaS-платформы для корпоративных клиентов, а также на подготовку к потенциальному IPO, сообщил CEO Gett Дэйв Вайсер. 

Вайсер не первый раз говорит про возможное IPO компании. Так, в 2019 году Gett привлек инвестиции от  Access Industries Леонарда Блаватника, фондов Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group, Da Vinci. Совокупная сумма инвестиций составила $200 млн. Тогда в компании заявили, что этот раунд, вероятно, последний раунд перед публичным размещением.

Gett планировал провести IPO в первом квартале 2020 года.

Совокупный объем привлеченных компанией инвестиций превышает $750 млн. Представители сервиса отметили, что в июне 2020 года компания достигла прибыльности в каждой стране присутствия в отдельности, в том числе и в России.

Основанный в Израиле Gett работает в Великобритании, Израиле и России, а также в США – под брендом Juno. 

Фото: Unsplash

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