Gett запустил водное такси в Санкт-Петербурге

Сервис заказа такси Gett и компания по аренде водного транспорта AnyShips объявили о запуске водного такси: 7 сентября оно начнет работу в Санкт-Петербурге. Об этом Rusbase рассказал представитель Gett.

Пользователи могут заказать шестиместный катер в приложении Gett или AnyShips. Перед началом поездки нужно будет указать причал, откуда начинается поездка. Всего будет доступно около 100 причалов.

В тестовом режиме сервис будет доступен до конца навигационного сезона 2020. Оформить поездку можно за полчаса до начала. Стоимость минимального маршрута составит 3 тысячи рублей на 6 человек за 30 минут поездки.

В сообщении отмечается, что в следующем навигационном сезоне цены планируют снизить.

«Глобальная стратегия Gett — разработать SAAS-платформу и стать единым окном для заказа любых видов транспорта», — сообщил гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский.

Фото: Gett