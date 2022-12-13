Бизнес Lamoda в СНГ продали владельцу российского «Стокманна» Якову Панченко

Карина Пардаева
Люксембургская компания Global Fashion Group (GFG) 12 декабря завершила сделку по продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу «Стокманна» Якову Панченко. Об этом сообщается на сайте группы.
Бизнес Lamoda в СНГ продали владельцу российского «Стокманна» Якову ПанченкоКарина Пардаева
За вычетом операционных расходов компания получила в результате сделки выручку в размере €95 млн «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года».
- Lamoda основали предприниматели из Германии Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер в 2011 году. Lamoda работает в России, Беларуси, Украине и Казахстане. Выручка российского юрлица Lamoda —ООО «Купишуз» — в 2021 году достигла 48,5 млрд рублей, убыток — 631 млн рублей.
- В апреле 2022 года в СМИ сообщалось, что Global Fashion Group решила приостановить инвестиции в Lamoda на фоне военной спецоперации на Украине. Также стало известно о заморозке строительства второго склада онлайн-ритейлера в России.
- В октябре появились сообщения о предстоящей продаже бизнеса Lamoda в СНГ. GFG ожидала выручку в размере около €100 млн.
Фото на обложке: Sharaf Maksumov /
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