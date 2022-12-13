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Бизнес Lamoda в СНГ продали владельцу российского «Стокманна» Якову Панченко

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Люксембургская компания Global Fashion Group (GFG) 12 декабря завершила сделку по продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу «Стокманна» Якову Панченко. Об этом сообщается на сайте группы.

Бизнес Lamoda в СНГ продали владельцу российского «Стокманна» Якову Панченко
За вычетом операционных расходов компания получила в результате сделки выручку в размере €95 млн «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года». 
  • Lamoda основали предприниматели из Германии Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер в 2011 году. Lamoda работает в России, Беларуси, Украине и Казахстане. Выручка российского юрлица Lamoda —ООО «Купишуз» — в 2021 году достигла 48,5 млрд рублей, убыток — 631 млн рублей.
  • В апреле 2022 года в СМИ сообщалось, что Global Fashion Group решила приостановить инвестиции в Lamoda на фоне военной спецоперации на Украине. Также стало известно о заморозке строительства второго склада онлайн-ритейлера в России.
  • В октябре появились сообщения о предстоящей продаже бизнеса Lamoda в СНГ. GFG ожидала выручку в размере около €100 млн.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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