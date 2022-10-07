Бизнес Lamoda в России, Казахстане и Беларуси перейдет к владельцу «Стокманна»

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение группы. Закрыть сделку планируется в ближайшие месяцы.

«GFG ожидает выручку в размере около €100 млн в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года», — говорится в сообщении холдинга.

Панченко — акционер (70%) компании Reviva Holdings Limited (владелец АО «Стокманн»), она управляет в России девятью универмагами под брендом Stockmann и тремя — под брендом Podium Market.

В апреле 2022 года в СМИ сообщалось, что Global Fashion Group решила приостановить инвестиции в Lamoda на фоне военной спецоперации на Украине. Также стало известно о заморозке строительства второго склада онлайн-ритейлера в России.

Lamoda основали предприниматели из Германии Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер в 2011 году. Lamoda работает в России, Беларуси, Украине и Казахстане. Выручка российского юрлица Lamoda —ООО «Купишуз» — в 2021 году достигла 48,5 млрд рублей, убыток — 631 млн рублей.

Lamoda является одним из крупнейших в России интернет-магазинов — на площадке представлено 10 млн товаров от четырех тысяч мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров.

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