Умер создатель формата GIF Стивен Уилхайт

Создатель формата графических цифровых изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт скончался в США, ему было 74 года.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на слова его жены Каталин. Она уточнила, что Уилхайт умер еще 14 марта от последствий коронавируса. Свои последние дни он находился в кругу семьи.

Стивен Уилхайт. Фото: Stephen Lovekin / Getty Images for The Webby Awards

Стивен Уилхайт разработал файловый формат GIF в 1987 году, когда работал в компании CompuServe. Формат был необходим для передачи растровых изображений по сетям. В 1989-м его модифицировали: появились поддержка прозрачности и анимации.

В 2013 году Уилхайт получил премию Webby за вклад в развитие интернета.

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