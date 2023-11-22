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GigaChat «Сбера» интегрировали в пакет офисных программ «МойОфис»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский разработчик аналога Microsoft Office внедрил GigaChat в пакет офисных программ «МойОфис». Нейросеть интегрировали также в почтовый клиент Mailion и рабочий мессенджер Squadus, пишут «Ведомости».

GigaChat «Сбера» интегрировали в пакет офисных программ «МойОфис»

«Мойофис» разработал визуальный конструктор, с помощью которого нейросеть может сформировать, подготовить или изменить документ с учетом заданной тональности, стиля переписки и планируемой задач. Сейчас компании обсуждают монетизацию новой опции.

В апреле 2023 года «Сбер» запустил собственный аналог ChatGPT — GigaChat. Нейросеть может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. Сервис «изначально уже поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается на русском языке».

Фото на обложке: Unsplash

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