«Гигант автономности»: OnePlus Ace 3 Pro получит батарею на 6100 мАч

Дело в том, что устройство получит аккумулятор емкостью 6100 мАч, а также будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. Издание ixbt.com уточняет, что этот инсайдер прекрасно информирован о смартфонах других китайских производителей, и, как он говорит, у решения OnePlus «еще долго не будет конкурентов». Раньше сообщалось, что батарея будет не такой емкой — 5800 мАч.

Среди других особенностей OnePlus Ace 3 Pro будет SoC Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти в топовой версии. Аппарату получит экран OLED с диагональю 6,78 дюйма, его разрешение составит 1,5К, а кадровая частота — 120 Гц. Что касается камер устройства, то на своем борту оно несет 16-мегапиксельную фронтальную, а основная камера у него с датчиками разрешением 50, 8 и 1 Мп.

Отдельно отмечается, что крышка смартфона будет выполнена из натуральной керамики с лазерной гравировкой, вдохновленной люксовым суперкаром Bugatti Veyron. Официальный дебют OnePlus Ace 3 Pro состоится на рубеже июня и июля 2024 года.

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